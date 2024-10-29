رسميا.. الشيخ محمد بن زايد يقرر العفو عن ثلاثي الزمالك

القاهرة- مصراوي

قالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، قرر العفو عن ثلاثة من لاعبي نادي الزمالك المتهمين في أحداث مباراة كرة القدم التي جمعت بين ناديي الزمالك وبيراميدز.

وتابعت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن العفو عن اللاعبين المصريين الثلاثة، جاء انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، إن التنسيق والتواصل بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الإماراتية بخصوص أزمة ثلاثي الزمالك قد تم بنجاح.

وأشار الشاذلي، خلال بيان صحفي رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم الإعلان خلال ساعات عن الانتهاء الكامل للأزمة وعودة اللاعبين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الرياضة أن ذلك يأتي فى إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازاً على العلاقات التاريخية التى تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات.

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد قررت في وقت سابق من اليوم حبس ثلاثي الزمالك، لمدة شهر وتوقيع غرامة عليهم قدرها 200 ألف درهم إماراتي.