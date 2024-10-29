ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2787 شهيدًا

بيروت - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى يوم أمس الإثنين إلى 2787 شهيدا، و12772 جريحا، فيما بلغت حصيلة الغارات يوم أمس الإثنين 77 شهيدا و 180 جريحا.

وأعلنت وزارة الصحة العامة عن "حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 77 شهيداً و180 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى 2787 شهيداً و12772 جريحاً".

وأشار تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة إلى أنه "تم تسجيل 168 شهيداً و232 مصاباً من العاملين في القطاع الصحي لغاية 27/10/2024 بالإضافة إلى تضرر 38 مستشفى و79 مركزاً طبياً واسعافياً و239 آلية".

وخلال الـ 24 ساعة الماضية "تم تسجيل 138 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11478 اعتداء"، بحسب تقرير صادر عن لجنة الطوارئ الحكومية حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، اليوم الثلاثاء.

وبلغ العدد الإجمالي للنازحين المسجلين "188690 نازحاً (43586 عائلة) في مراكز الإيواء حيث سُجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت، ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير، وتم فتح 1118 مركزاً لتاريخه لاستقبال النازحين منها 941 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية."

وسجّل الأمن العام اللبناني من تاريخ 23 سبتمبر الماضي لغاية 29 أكتوبر 2024، عبور 355910 مواطن سوري و167295 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.

يُذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 أيلول الماضي بشنّ سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان، وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

وطالت الغارات الإسرائيلية منازل المواطنين والمنشئات المدنية والصحية والطرقات، وأسفرت عن موجة نزوح واسعة، حيث نزح أكثر من مليون و200ألف شخص من المناطق المستهدفة.