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عبد العاطي ونظيره القطري يبحثان هاتفيًا التطورات في غزة ولبنان

09:47 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

عبد العاطي ونظيره القطري - أرشيفية

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القاهرة - (د ب أ)

ناقش وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء في المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية.

وخلال اتصال هاتفي، تبادل عبد العاطي الرؤى مع نظيره القطري حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وكذا الجهود المبذولة للحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

كذلك، تناول الوزيران تطورات الأزمة اللبنانية والأهمية البالغة لسرعة وقف إطلاق النار واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني، فضلًا عن تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بواجباتها.

وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المساعدات الإنسانية غزة ولبنان لبنان وقف إطلاق النار
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