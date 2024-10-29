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16 شهيدًا بقصف إسرائيلي استهدف منازل قرب ميدان بيت لاهيا

09:00 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

أرشيفية

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منازل قرب ميدان بيت لاهيا إلى 16 شهيدا، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وقال الدفاع المدني في غزة، إن مجزرة جديدة وقعت في بيت لاهيا، موضحين أن محافظة شمال غزة بلا خدمات طبية.

وكانت تقارير أفادت بارتقاء 10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى ارتقاء 143 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 132 منهم في الشمال.

قصف بيت لاهيا القصف الإسرائيلي قصف المنازل غزة
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