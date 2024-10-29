الأمم المتحدة: 90% من سكان غزة سيواجهون خلال أيام انعداما حادا بالأمن الغذائي

وكالات

كشف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 90% من سكان غزة سيواجهون بحلول شهر نوفمبر انعداما حادا في الأمن الغذائي.

وأشار إلى أنه خلال أكتوبر تم إدخال 5 آلاف طن متري فقط من الغذاء لغزة وهو ما يعادل 20% فقط من المساعدات الأساسية لأكثر من 1.1 مليون شخص، مؤكدا أن أنظمة الغذاء في القطاع انهارت إلى حد كبير بسبب تدمير المصانع والأراضي الزراعية والمتاجر والأسواق أصبحت شبه خالية.

وحذر برنامج الغذاء العالمي، من تحول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة إلى مجاعة إذا لم يتم اتخاذ إجراء عاجل قريبا مع اقتراب فصل الشتاء، موضحا أن "لدينا حاليا نحو 94 ألف طن متري من الغذاء وهو ما يكفي لإطعام مليون شخص لمدة 4 أشهر جاهزة للتوجه إلى غزة".

وأكد برنامج الغذاء العالمي استعداده لإيصال الإمدادات العاجلة إلى غزة لكنه في حاجة إلى فتح المزيد من نقاط العبور الحدودية وتأمينها، مشددا على أنه إذا تم تنفيذ قرار حظر الأونروا فإن عواقبه ستكون وخيمة على الأشخاص الأكثر ضعفاً.