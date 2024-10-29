إعلان

الأمم المتحدة: الدعم السريع ارتكبت جرائم عنف جنسي في مناطق تسيطر عليها

08:30 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

قوات الدعم السريع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قوات الدعم السريع مسؤولة عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع أثناء تقدمها في مناطق تسيطر عليها.

وأشارت البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت عنفا جنسيا شمل الاغتصاب الجماعي وخطف واحتجاز ضحايا في ظروف ترقى لمستوى الاستعباد الجنسي.

وأكدت البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، أن معظم العنف الجنسي الذي ارتكبته قوات الدعم السريع تم بولايات الخرطوم الكبرى ودارفور والجزيرة ويأتي كجزء من قمع أي معارضة.

السودان الأمم المتحدة قوات الدعم السريع جرائم عنف جنسي الاغتصاب الجماعي الخرطوم دارفور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شقيق السنوار في دائرة القرار.. تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات هدنة غزة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

"عودة اللاعبين خلال ساعات".. وزارة الرياضة تُعلن انتهاء أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات
وفاة الفنان الكبير حسن يوسف.. رحيل "الولد الشقي"
* لحظة بلحظة بالفيديو.. الأهلي 2- 0 العين.. كأس إنتر كونتيننتال