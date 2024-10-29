الأمم المتحدة: الدعم السريع ارتكبت جرائم عنف جنسي في مناطق تسيطر عليها

وكالات

قالت البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قوات الدعم السريع مسؤولة عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع أثناء تقدمها في مناطق تسيطر عليها.

وأشارت البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت عنفا جنسيا شمل الاغتصاب الجماعي وخطف واحتجاز ضحايا في ظروف ترقى لمستوى الاستعباد الجنسي.

وأكدت البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، أن معظم العنف الجنسي الذي ارتكبته قوات الدعم السريع تم بولايات الخرطوم الكبرى ودارفور والجزيرة ويأتي كجزء من قمع أي معارضة.