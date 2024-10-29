السفارة الإيرانية بلبنان: انتخاب قاسم أمينًا عامًا لحزب الله دليل على قوة الحزب

بيروت - (د ب أ)

هنأت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان في بيان، اليوم الثلاثاء، بانتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، معتبرةً أن هذا الانتخاب دليل على قوة الحزب.

وهنأت السفارة الإيرانية في بيانها "جميع المسؤولين في حزب الله، والمجاهدين الشجعان، وجمهور المقاومة، والشعب اللبناني الكريم، على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله في لبنان".

واعتبرت أن هذا الانتخاب "دليلا واضحا على قوة حزب الله وصلابته، وإرادة لبنان في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه في مواجهة أي اعتداء أو احتلال".

واستحضرت السفارة "بكل إجلال، ذكرى الأمين العام الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله والشهيد العزيز السيد هاشم صفي الدين رحمهما الله، وجميع الشهداء الذين ضحّوا بأرواحهم دفاعاً عن لبنان وشعبه العزيز".

ودعت "الله تعالى أن يمنّ على مجاهدي المقاومة بالنصر العاجل والناجز في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، وأن يزيد لبنان وشعبه الكريم عزة وفخرا".

وكانت قيادة "حزب الله"، قد أعلنت في بيان اليوم الثلاثاء، عن انتخاب نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله خلفاً للأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصرالله الذي قضى في غارة إسرائيلية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل نحو شهر.