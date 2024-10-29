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إسبانيا تلغي عقدًا لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية

07:21 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

وزارة الداخلية الإسبانية

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وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان، اليوم الثلاثاء، إلغاء عقدا لشراء ذخيرة من شركة "جارديان" الإسرائيلية، مؤكدة أن الشركات الإسرائيلية لن تدخل المناقصات.

وقالت الوزارة في بيانها: "حكومتنا لا تزال على عهدعا بعدم بيع أسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة، وعلى الرغم من أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بشراء ذخيرة، فإن وزارة الداخلية بدأت اتخاذ الإجراءات الإدارية لإلغاء عملية الشراء".

وكشفت الوزارة في بيانها، أنه المناقصة المقرر إلغاؤها طُرحت في فبراير، ورست على منح شركة إسرائيلية 2 من بين 3 حصص، في 21 أكتوبر.

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