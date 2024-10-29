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مسؤول إسرائيلي: الحرب في لبنان ستنتهي خلال أسابيع قليلة

07:04 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

التوغلات الإسرائيلية فى جنوب لبنان

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وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مسؤول سياسي، اليوم الثلاثاء، إن الجدول الزمني لنهاية الحملة في لبنان قريب ويتضمن أسابيع قليلة، لافتا إلى أن الاتفاق سيستند للقرار 1701 ودعم أمريكي لعمل إسرائيل ضد نقل أسلحة إيرانية للبنان.

وأكد المسؤول السياسي، أن الاتفاق سيؤمن دعما أمريكيا لعمل إسرائيل على منع حزب الله من الاقتراب إلى الحدود.

ونقلت الصحيفة العبرية عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الحرب في الشمال ضد حزب الله ستنتهي قبل نهاية العام.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا اليوم لبحث كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في لبنان.

لبنان إسرائيل الحرب في لبنان أسلحة إيرانية حزب الله بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحدود اللبنانية الإسرائيلية
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