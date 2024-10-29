الوزراء الفلسطيني يدين مصادقة الكنيست على تشريع لحظر أنشطة "الأونروا"

رام الله – (أ ش أ)

أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على قانون يشرع حظر عمل "الأونروا"، مشددا على أنها جريمة بحق المنظومة الدولية بأسرها، محذرا المجتمع الدولي من خطورة مخططات الاحتلال في استهداف "الأونروا" وتهديد عملها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين،

ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تحرك دولي عاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن خطواتها غير القانونية التي ستُعمّق معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات ومختلف أماكن النزوح.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استمرار التحرك الدولي لوقف عدوان الاحتلال والضغط باتجاه إدخال المساعدات إلى أبناء شعبنا في القطاع.