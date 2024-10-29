إعلان

الوزراء الفلسطيني يدين مصادقة الكنيست على تشريع لحظر أنشطة "الأونروا"

06:14 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

رام الله – (أ ش أ)

أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على قانون يشرع حظر عمل "الأونروا"، مشددا على أنها جريمة بحق المنظومة الدولية بأسرها، محذرا المجتمع الدولي من خطورة مخططات الاحتلال في استهداف "الأونروا" وتهديد عملها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين،

ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تحرك دولي عاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن خطواتها غير القانونية التي ستُعمّق معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات ومختلف أماكن النزوح.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استمرار التحرك الدولي لوقف عدوان الاحتلال والضغط باتجاه إدخال المساعدات إلى أبناء شعبنا في القطاع.

هذا المحتوى من

Asha
مجلس الوزراء الفلسطيني الكنيست الإسرائيلي الأونروا إسرائيل الاجئين الفلسطينيين المساعدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. حبس ثلاثي الزمالك وتحرك من الإدارة
وفاة الفنان الكبير حسن يوسف.. رحيل "الولد الشقي"
بطولة إنتركونتيننتال.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي