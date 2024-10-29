رغم قرار إسرائيل.. فرنسا تؤكد استمرار دعمها للأونروا

باريس – (أ ش أ)

أعربت فرنسا عن أسفها الشديد لاعتماد البرلمان الإسرائيلي قانونين يهدفان إلى حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ هذه القوانين سيكون له عواقب وخيمة للغاية على الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في غزة، وأيضا في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يحرم مئات الآلاف من المدنيين من المساعدات الأساسية من حيث المأوى والرعاية والتعليم والغذاء.

وأضاف أن الأونروا لعبت، لأكثر من 70 عاما، دورا أساسيا في توفير السلع والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية وفي غزة، وأيضا في الدول التي تستضيفهم في لبنان والأردن وسوريا.

وتؤكد فرنسا مجددا دعمها للأونروا، وستواصل ضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة لحياد عملها، كما ستواصل دعمها لجميع الوكالات الأممية العاملة هناك دعما للسكان الفلسطينيين.

وكان الكنيست قد أقر بأغلبية ساحقة أمس الإثنين، مشروع قانون يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل، كما تم إقرار مشروع قانون يحظر الاتصال مع الوكالة الأممية.

وقدمت الأونروا على مدار أكثر من سبعة عقود مساعدات أساسية للفلسطينيين، ونددت بهذا الإجراء "الفاضح" في حقها، وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة الأممية إن الحظر "يُمثل سابقة خطرة" ويشكل أحدث حلقة في "حملة مستمرة لتشويه سمعة" الوكالة، معتبرا أن هذا الإجراء "سيزيد معاناة الفلسطينيين".