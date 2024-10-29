بن غفير معلّقا على قرار ترحيل عائلات عناصر المقاومة: يوم تاريخي لدولة إسرائيل

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إن إقرار قانون ترحيل عائلات عناصر المقاومة في لجنة الكنيست هو يوم تاريخي لدولة إسرائيل و"عيوننا باتجاه إقراره في الجلسة العامة للكنيست والبدء بتطبيقه".

وأشار بن غفير اليميني المتطرف، إلى أن إقرار قانون ترحيل عائلات عناصر المقاومة هي الطريقة الوحيدة لوقف مسلسل الرعب الذي ضرب إسرائيل مؤخرا من قبل المقاومة الفلسطينية "الحاملين للهويات الزرقاء".

وأوضح بن غفير، أنه من الآن فصاعدا سيدرك كل عنصر في المقاومة الفلسطينية قبل أن يخرج لتنفيذ مخططه أن كل أفراد عائلته سيتم ترحيلهم من "دولة إسرائيل".

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الكنيست صادقت على مشروع قانون ترحيل عائلات عناصر المقاومة تمهيدا لطرحه للتصويت في الجلسة العامة بالكنيست.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن مشروع قانون ترحيل عائلات عناصر المقاومة يتيح لوزير الداخلية "إيتمار بن غفير" ترحيل عائلة منفذ أي هجوم إلى قطاع غزة أو إلى جهة أخرى.

كذلك، أكدت أن مشروع قانون ترحيل عائلات عناصر المقاومة يتيح ترحيل أفراد عائلة منفذ أي هجوم إذا أعرب أحدهم عن دعمه أو تعاطفه مع منفذ العملية.