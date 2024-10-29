جنود الاحتلال ينكلون بالفلسطينيين بأحد مراكز الإيواء في جباليا (فيديو)
05:50 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
(وكالات)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء احتجازه عدد من الفلسطينيين شمالي قطاع غزة.
وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي، بإجبار المحتجزين في أحد مراكز الإيواء بمخيم جباليا على النوم على الأرض وربط أيديهم خلف ظهورهم وربط أعينهم.
حسبي الله ونعم الوكيل
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فيديو يظهر تنكيل قوات الاحتلال للمعتقلين في مخيم جباليا داخل أحد مراكز الإيواء. pic.twitter.com/PPoqwUzsFH
— 🔻هلا ⭕️ HALA 🔻 (@j_hala0000) October 29, 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي مراكز الإيواء في جباليا قطاع غزة جنود الاحتلال ينكلون بالفلسطينيين مخيم جباليا
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