إعلان

جنود الاحتلال ينكلون بالفلسطينيين بأحد مراكز الإيواء في جباليا (فيديو)

05:50 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء احتجازه عدد من الفلس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء احتجازه عدد من الفلسطينيين شمالي قطاع غزة.

وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي، بإجبار المحتجزين في أحد مراكز الإيواء بمخيم جباليا على النوم على الأرض وربط أيديهم خلف ظهورهم وربط أعينهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مراكز الإيواء في جباليا قطاع غزة جنود الاحتلال ينكلون بالفلسطينيين مخيم جباليا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بن غفير معلّقا على قرار ترحيل عائلات عناصر المقاومة: يوم تاريخي لدولة إسرائيل

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. حبس ثلاثي الزمالك وتحرك من الإدارة
وفاة الفنان الكبير حسن يوسف.. رحيل "الولد الشقي"
بطولة إنتركونتيننتال.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي