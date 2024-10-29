جنود الاحتلال ينكلون بالفلسطينيين بأحد مراكز الإيواء في جباليا (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء احتجازه عدد من الفلس

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء احتجازه عدد من الفلسطينيين شمالي قطاع غزة.

وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي، بإجبار المحتجزين في أحد مراكز الإيواء بمخيم جباليا على النوم على الأرض وربط أيديهم خلف ظهورهم وربط أعينهم.