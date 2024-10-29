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121 شهيدًا بغارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

05:48 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بارتقاء 121 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 110 منهم شمالي القطاع، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر طبية.

وأشارت إلى ارتقاء 4 شهداء و30 مصابا في غارة إسرائيلية على سوق النفق وسط مدينة غزة.

وأكدت ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في قصف إسرائيلي استهدف محلا تجاريا في سوق الصحابة وسط مدينة غزة، كما أدى قصف استهدف تجمعا للمواطنين في ذات المنطقة إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات.

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