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المتحدث باسم اليونيسف ينتقد بشدة تشريعا إسرائيليا يحظر الأونروا

05:17 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

جيمس إلدر المتحدث باسم اليونيسف

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وكالات
قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر، اليوم الثلاثاء، إن الخطوة التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي لحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، "تعني أنه تم العثور على طريقة جديدة لقتل الأطفال".

وأضاف إلدر إن تعطيل الأونروا عن العمل "سيؤدي على الأرجح إلى انهيار النظام الإنساني في غزة"، وأن اليونيسف "ستصبح غير قادرة فعليا على توزيع الإمدادات المنقذة للحياة".

وأوضح أن ذلك سيعوق تسليم اللقاحات وملابس الشتاء ومستلزمات النظافة والأدوات الصحية والمياه والأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام لمكافحة سوء التغذية في القطاع.

اليونيسف حظر الأونروا الكنيست الإسرائيلي
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