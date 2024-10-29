الزعيم الشيشاني يعلن تعرض منشأة شُرَطية لهجوم بطائرة مسيرة

برلين- (د ب أ)

قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، إن طائرة مسيرة هاجمت مبنى للشرطة في مدينة جوديرميس الشيشانية، شرق العاصمة جروزني، ما تسبب في نشوب حريق.

ولم يصب أحد في الهجوم.

ويطلق على المبنى اسم "الجامعة الروسية للوحدات الخاصة"، ولكنها تستخدم على نطاق واسع من قبل رجال قديروف المسلحين.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المنشأة في أغسطس الماضي.

وقال قديروف، إن القصف طال مبنى غير مستخدم، وغير أن الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت حريقا في سطح المبنى الرئيسي.

وقالت وسائل الإعلام الروسية، إن الهجوم هو الأول من نوعه بطائرة مُسيرة في جمهورية الشيشان، وهي جزء من الاتحاد الروسي.

ولم يربط قديروف في التقرير بين الهجوم والحرب الدائرة في أوكرانيا، حيث تقاتل القوات الشيشانية إلى جانب القوات الروسية.

يشار إلى أن هناك نزاعا بين قديروف و شركة وايلد بيريز، أكبر شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في روسيا.