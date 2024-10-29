الرئيس الروسي: استخدام الأسلحة النووية إجراء "أخير" لضمان أمن البلاد

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن استخدام الأسلحة النووية هو إجراء "أخير" لضمان أمن البلاد، لكن روسيا لا تنوي الانجرار إلى سباق تسلح جديد.

جاء ذلك خلال إطلاقه تدريبات لقوات الردع النووي الاستراتيجية، شملت إطلاق الصواريخ، إذ أشار الرئيس إلى أن استخدام الأسلحة النووية هو "آخر الإجراءات" لضمان أمن البلاد.

وأكد أن روسيا "لا تنوي الانجرار إلى سباق تسلح جديد، لكنها ستحافظ على قواتها النووية عند مستوى (الكفاية الضرورية)".

وشدد الرئيس على أن البلاد ستقوم بشكل منهجي بنقل قوات الصواريخ الاستراتيجية إلى أنظمة صاروخية جديدة ثابتة ومتحركة.