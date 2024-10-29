شولتس ووزيرة الخارجية الألمانية يدينان إعدام مواطن ألماني- إيراني

برلين- (د ب أ)

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة إعدام المواطن الألماني-الإيراني، جمشيد شارمهد في إيران.

وفي منشور له على منصة إكس، وصف شولتس إعدام شارمهد بأنه "فضيحة"، وقال إن الحكومة الألمانية كانت بذلت جهودا مكثفة بشكل متكرر من أجل الإفراج عنه.

وبدورها، صرّحت بيربوك بأن "قتل شارمهد يُظهر مرة أخرى مدى احتقار النظام الحاكم في طهران، للبشرية".

وأضافت أنه تم التوضيح لطهران مرارًا وتكرارًا على نحو لا لبس فيه أن " إعدام مواطن ألماني ستكون له عواقب وخيمة".

وكانت السلطة القضائية في إيران أعلنت مساء أمس الاثنين عن تنفيذ حكم الإعدام بحق شارمهد الذي حُكم عليه بالإعدام في ربيع عام 2023 بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، وهي الاتهامات التي نفاها بشدة أقاربه ونشطاء عاملون في مجال حقوق الإنسان.

من جانبه، طالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس بطرد السفير الإيراني من ألمانيا.

ويتزعم ميرتس الحزب المسيحي الديمقراطي؛ ويُكَوِّن هذا الحزب مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا. ويعد ميرتس هو المرشح المشترك للاتحاد المسيحي لمنصب المستشار في انتخابات البرلمان الألماني المزمع إجراؤها في خريف 2025.

وكتب ميرتس على منصة "إكس": "ينبغي تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال". ووصف الحادثة بأنها "جريمة بشعة" وكان ميرتس تولى الرعاية السياسية لقضية شارمهد.