أوربان مهنئا نظيره الجورجي: انتخابات جورجيا ديمقراطية

وكالات

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يتشكك في نتيجة الانتخابات الجورجية المتنازع عليها التي جرت في نهاية الأسبوع، وسط مزاعم بالتزوير وشراء الأصوات.

وقال أوربان، لوكالة أنباء إنتربريس نيوز المحلية، خلال زيارة أجراها إلى العاصمة تبليسي "لم يتقدم أحد ليقول إن هذه الانتخابات أو نتيجتها لم تكن ديمقراطية، باستثناء الآراء الانتقادية التي تم التعبير عنها".

وأضاف أوربان، أن المراقبين المجريين قضوا بأن الانتخابات التي جرت الأحد الماضي "إيجابية وحرة وديمقراطية في كل جانب".

وهنأ أوربان نظيره الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، على فوز حزبه "الحلم الجورجي" بحسب ما أظهرت النتائج الرسمية.

ووصفت أحزاب المعارضة الانتخابات بأنها مزورة ودعت إلى تنظيم احتجاجات وطالبت بإعادة الانتخابات.