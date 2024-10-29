القوات الروسية تعلن السيطرة على 3 بلدات استراتيجية في "دونيتسك"

موسكو- (أ ش أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدات كاترينوفكا وغورنياك ودوبروفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعترف بها من جانب واحد.

وأوضحت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم - أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية سيطرت على بلدة غورنياك في دونيتسك، وجرى استهداف الألوية 24، 59، 68، 25، 35 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديميتروف، وتاراسوفكا، وكراسنوي، وسيليدوفو، ونوفوألكسيفكا، وفوزنيسينكا، وليسوفكا ولينينسكوي في دونيتسك.

وذكرت أن القوات الأوكرانية خسرت - في هذا الاتجاه - أكثر من 500 عسكري، ومركبة قتال مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي"، ومركبتين، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعين من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، وثلاث مدافع هاوتزر من طراز"دي-30" عيار 122 ملم.