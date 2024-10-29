دون توجيه اتهامات لدولة محددة.. الصين تعلن العثور على أجهزة تجسس في مياهها الإقليمية

(وكالات)

أفادت وزارة الأمن الوطني الصينية بضبط معدات متطورة يُعتقد أنها جزء من شبكة تجسس بحرية، تشمل أجهزة يتم التحكم بها عن بُعد عبر الغواصات وتوجد على سطح المحيط وفي أعماقه.

وأوضحت الوزارة عبر بيان رسمي نشرته على منصة "وي تشات" أن تلك الأجهزة كانت مخفية بعناية في قاع المحيط، وتقوم ببث بيانات حيوية قد تُستخدم في التحضير لمواجهات بحرية محتملة.

وبحسب البيان، فإن الأجهزة التي صودرت تندرج ضمن مجموعة من المعدات التقنية المصممة لجمع المعلومات الاستخباراتية من أعماق البحر، إلا أن الوزارة لم تكشف عن المواقع المحددة التي عُثر فيها على تلك الأجهزة.

كما أشار البيان إلى أن بعضها يعمل كأجهزة مراقبة متنقلة على سطح الماء، بينما يعمل بعضها الآخر كعلامات تحت الماء، يُعتقد أنها تُرشد الغواصات الأجنبية في المناطق البحرية الصينية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلتزم بتعزيز قدراتها الأمنية في مواجهة ما وصفته بـ"التهديد المتزايد للتجسس الأجنبي"، مؤكدة عزمها على حماية سيادة الصين ومصالحها البحرية.