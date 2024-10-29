إطلاق طائرتين بدون طيار من اليمن ولبنان باتجاه إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة بدون طيار (درون) أُطلقت من اليمن، بالقرب من مدينة عسقلان الساحلية الإسرائيلية، وذلك بعد فحص شظايا الطائرة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة أخرى بدون طيار، تم إطلاقها من لبنان باتجاه الجليل الغربي، وسقطت في أرض مفتوحة بنهاريا على الساحل، بالقرب من الحدود مع لبنان. وتم تحديد شظايا في المنطقة.

وكان شخصان أصيبا بجروح أمس الاول الأحد، جراء صواريخ أطلقت من لبنان على الجليل الغربي في شمال إسرائيل.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أن قصفا صاروخيا من لبنان على وسط الجليل أدى إلى إصابة شخصين في بلدة طمرة والفرق في طريقها إلى مكان الحادث.

بدورها، أفادت قناة 13 الإسرائيلية بـ "إصابة مباشرة في منزل في طمرة وأن تقرير أولي يفيد بإصابة شخص بجروح خطيرة في المكان".