وزير خارجية اليابان يؤكد ضرورة وقف التصعيد في لبنان والمنطقة

بيروت- (د ب أ)

أكّد وزير خارجية اليابان تاكاشي إيوايا، تمسك بلاده بأمن القوة المؤقتة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وبضرورة وقف التصعيد في لبنان والمنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب من نظيره الياباني، بحثا خلاله الجهود والمساعي لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الثلاثاء.

وأعلن الوزير إيوايا "عزم اليابان تقديم مساعدات إضافية للنازحين".

بدوره ، قدّر الوزير بو حبيب" دعم اليابان للبنان والسلام، ووقوفها الدائم إلى جانب الحلول الدبلوماسية، ومساهمتها المالية في مؤتمر باريس الأخير، والدور الذي تضطلع به مع دول أخرى في سبيل التوصل لوقف لإطلاق النار في مجلس الأمن".

وشكر بو حبيب اليابان "على دورها الإنساني في لبنان من خلال المساعدات التي تقدّمها للشعب اللبناني"، وشدد على "التزام لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701".