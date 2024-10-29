التعاون الإسلامي: حظر الأونروا محاولة إسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

الرياض- (د ب أ)

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء بـ "أشد العبارات، تصويت كنيست إسرائيل قوة الاحتلال، على مشروع قانون باطل يحظر دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة، ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لها بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة في بيان صحفي اليوم، إن ذلك يأتي في إطار "محاولاتها (إسرائيل) تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة".

‎وحذرت المنظمة " من تداعيات هذه الإجراءات الإسرائيلية على دور وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين"، مؤكدة أن "مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف منشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن تغير من الوضع القانوني لوكالة الأونروا التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى "تحمل مسؤولياته تجاه حماية وكالة الأونروا ودورها الحيوي تجاه تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، إلى أن يتم إيجاد حل عادل ومتفق عليه بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".