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نذهب من جنازة لأخرى.. سموتريتش يبكي بسبب كثرة قتلى الجيش الإسرائيلي (فيديو)

02:46 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

بتسلئيل سموتريتش

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(وكالات)

خلال مؤتمر لحزب "الصهيونية الدينية" نعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قتلى الجيش الإسرائيلي على جبهة قطاع غزة ولبنان.

وبكى سموتريتش خلال كلمته، قائلًا "في الأيام القليلة الماضية نرى ونسمع قصصا كثيرة مفجعة عن القتلى ومن بينهم كثير من جنود الاحتياط اليافعين والآباء للعديد من العائلات المتدينيين والعلمانيين أعضاء الكيبوتسات والمستوطنات".

وتابع سموتريتش، "نذهب من جنازة إلى جنازة ومن مجلس عزاء إلى آخر التقي شعب إسرائيل بأكمله ولا يمكن تجاهل حقيقة أن "الصهيونية الدينية" تدفع ثمنًا باهظًا لا يتناسب مع حصتها من السكان".

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الجيش الإسرائيلي قطاع غزة لبنان
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