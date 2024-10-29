العراق : حظر إسرائيل عمل الأونروا يهدد حياة ملايين المدنيين

بغداد- (د ب أ)

استنكرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، قيام "الكيان الصهيوني" بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وما يمثله هذا التصرف من "تطور خطير الأثر على الوضع الإنساني، وعرقلة مساعي إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان صحفي، إن "الأونروا، التي تمارس عملها في المجال الإنساني في فلسطين منذ ما يزيد عن 75 عاماً، مسؤولة عن دعم وإغاثة شعب لاجئ بأكمله، وأن حظر عملها من قبل الكيان الغاصب يهدد سلامة وحياة الملايين من المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء والعجزة".

وأضاف: "لقد مارس الكيان المحتل شتى أنواع الاعتداءات ضد الأونروا واستهدف بشكل مباشر العاملين فيها، في سلوك يبين مدى استهتاره بجميع القيم والمواثيق الدولية، ومخططه لإكمال جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يمارسها بكلّ الصور البشعة في الأراضي المحتلة".

ودعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي لأن "ينتصف لإنسانيّته، وأن تتحمل كل دولة مسؤوليتها في ظل القانون الدولي الإنساني، واتخاذ خطوات جادة نحو إيقاف هذه الانتهاكات الإنسانية الخطيرة".