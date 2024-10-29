إعلان

نتنياهو: مستعد لقبول مقترح مصر بشأن وقف إطلاق النار في غزة

02:26 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، عن استعداده لقبول مقترح قدمته مصر لوقف إطلاق النار لمدة يومين في غزة، لكنه شكك في جدواه.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مغلق لحزبه السياسي الليكود، وفقًا لعضو كان حاضرًا: "إذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة يومين لإطلاق سراح 4 أسرى، فسأقبله على الفور".

وبموجب المقترح المصري الذي أُعلن عنه، الأحد، فإن وقف إطلاق النار من شأنه أن يسهل تبادل 4 أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة بفلسطينيين محتجزين في إسرائيل.

وقال دبلوماسي مطلع، إنه من غير المرجح أن تقبل حماس المقترح، بالنظر إلى الموقف الذي اتخذته باستمرار في العام الماضي.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف إطلاق النار في غزة نتنياهو مستعد لقبول مقترح مصر وقف إطلاق النار لمدة يومين إطلاق سراح 4 أسرى طوفان الأقصى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. حبس ثلاثي الزمالك وتحرك من الإدارة
وفاة الفنان الكبير حسن يوسف.. رحيل "الولد الشقي"
بطولة إنتركونتيننتال.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي