نتنياهو: مستعد لقبول مقترح مصر بشأن وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، عن استعداده لقبول مقترح قدمته مصر لوقف إطلاق النار لمدة يومين في غزة، لكنه شكك في جدواه.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مغلق لحزبه السياسي الليكود، وفقًا لعضو كان حاضرًا: "إذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة يومين لإطلاق سراح 4 أسرى، فسأقبله على الفور".

وبموجب المقترح المصري الذي أُعلن عنه، الأحد، فإن وقف إطلاق النار من شأنه أن يسهل تبادل 4 أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة بفلسطينيين محتجزين في إسرائيل.

وقال دبلوماسي مطلع، إنه من غير المرجح أن تقبل حماس المقترح، بالنظر إلى الموقف الذي اتخذته باستمرار في العام الماضي.