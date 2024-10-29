"نساء غزة يمارسن الدعارة".. مشعل النامي يثير غضبًا واسعًا وإجراءات قانونية ضده (فيديو)

وكالات

أعرب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستنكارهم، للإساءات الصادرة عن الإعلامي مشعل النامي تجاه نساء قطاع غزة.

وظهر النامي في مقطع فيديو، يقول فيه، إن "أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، الذي زار غزة، تحدث عن انتشار ظاهرة غير أخلاقية بين النساء هناك بسبب الظروف المعيشية الصعبة".

صدمة كبيرة يا #مشعل_النامي @Meshal_Alnami

لا أنتَ الذي ناصرتَ أخواتنا المستضعَفات في غزة، ولا أنتَ الذي تركتهن فيما هن فيه من كروب وحروب.

إن لم يردعك دِين الإسلام أفلا تردعك مروءة العرب التي رَدَعَت أبا جهل الجاهلي الضال المشرك عن أن ينال بنات عدوه محمد ﷺ بسوء؟! وما نساء غزة… pic.twitter.com/x4sQUii1S7 — فواز اللعبون 🇸🇦 (@fawaz_dr) October 28, 2024

وبرر النامي تصريحاته بأنها ليست آراءه الشخصية بل مجرد نقل لما قيل، ومع ذلك، فتحت هذه التصريحات أبوابًا من الانتقادات التي اعتبرته مسؤولًا عن الإساءة لنساء غزة.

ونفى نحو 27 طبيبًا وناشطًا زاروا قطاع غزة -في بيان مشترك- ما تطرق له الإعلامي من ادعاء بأن أحد الأشخاص الذين ذهبوا لغزة هو من قال له ذلك.

وجاء في البيان "لقد شهدنا بدخولنا إلى قطاع غزة أثناء هذا العدوان الأثيم والمستمر مدى مكارم أخلاق أهل غزة التي غمرتنا من كل صوب وجانب، فرجالهم بشهامتهم وشجاعتهم وكرمهم من ناحية، ونساؤهم بعفتهن ووقارهن وحرصهن على أن تبقى المرأة الغزية مثالا خالدا".

17 طبيب كويتي ممن أكرمهم الله بدخول مدن قطاع غزة لتقديم العون للشعب الفلسطيني يصدرون بيانا مشتركا يرفضون فيه الإساءة ل #طاهرات_غزة

ويشهدون بالدور البطولي الكبير الذي قامت به حرائر غزة في التصدي للعدو الصهيوني ، وفي الدفاع عن شرف الأمة .

وفيما يلي نص البيان :



إن دولة الكويت… pic.twitter.com/SKWrV2oDgm — داهم القحطاني (@dahemq) October 28, 2024

وأضاف البيان "لقد رأينا في العدوان والإرهاب الذي يُمارس على قطاع غزة منذ أكثر من عام أبشع أنواع الحروب العسكرية والنفسية والإعلامية، ولكننا لم نتصور حتى من أعتى متطرفي الكيان الصهيوني أن يستخدم الطعن في عفة وشرف نساء غزة كسلاح رخيص في هذه المعركة، لأن الجميع يدرك تمام الإدراك تكوين وتربية وإيمان ووقار المرأة الغزاوية ونساء فلسطين عامة، فهن -ونحسبهن كذلك من واقع المشاهدة والمعاينة- من الطاهرات الشريفات العفيفات، وممن يضرب بهن المثل في الصبر والرباط ودعم المقاومة والجهاد".

من جانب آخر، أعلن حزب المحافظين المدني -عبر حسابه على منصة إكس- أن أحمد الحمادي، نائب رئيس الحزب، قدم بلاغا رسميا إلى النائب العام الكويتي ضد مشعل النامي بتهمة الإساءة والتعدي، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي نصرة لأهل غزة وحرائرها.

كما تقدّم الكاتب حامد بو يابس بشكوى جزائية للنائب العام ضد النامي أيضا.

وجاء في الشكوى أن النامي "وقع في منكر عظيم حين تعرض إلى أعراض وسمعة نساء قطاع غزة الباسلة بالكذب والزور والبهتان، مما وجب مقاضاته المستحقة تحت مظلة القانون الذي وجد لردع كل من تسول له نفسه الطعن بكرامة الناس والنيل من شرف سمعتهم والحط من قدر مكانتهم".

من هو مشعل النامي؟

مشعل النامي هو كاتب ومحلل سياسي كويتي معروف بآرائه الجريئة وتحليلاته السياسية المثيرة. يتمتع بشهرة واسعة في الكويت والمنطقة العربية بفضل نشاطه المكثف على منصة "إكس"، حيث يتابعه آلاف المهتمين بالشؤون السياسية والاجتماعية.

يشتهر النامي بتناوله القضايا الحساسة، خصوصًا تلك المتعلقة بالشأن الكويتي والخليجي، وقد تمكن من إثارة الجدل مرارًا بفضل آرائه المستقلة والنقدية.

ولد مشعل النامي بالكويت في السبعينيات، وبرز في المجال الإعلامي وذلك ككاتب لعدة صحف كويتية منها "البلاد" و "السياسة"، حيث بدأ بتقديم تحليلات سياسية ستتناول الشؤون المحلية والدولية.