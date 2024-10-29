ماكرون قبل يدها.. ظهور نادر للأميرة خديجة رفقة والدها محمد السادس (فيديو)
(وكالات)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للحظة استقبال ملك المغرب محمد السادس للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته للمغرب.
وتركزت الأنظار على الأميرة خديجة وهي الابنة الصغرى للملك محمد السادس التي ظهرت لحظة استقبال ماكرون لدى وصول طائرته.
الأميرة لالة خديجة تخطف الأضواء في مراسيم إستقبال الرئيس الفرنسي ماكرون.— Salima Ab (@SalimaAb3) October 28, 2024
ما شاء الله مزيج من جمال والدتها لالة سلمى و عمتها الأميرة لالة مريم ❤ pic.twitter.com/Vo6xkWkTXR
وأثناء استقبال الأميرة خديجة حرص ماكرون على تقبيل يد الأميرة التي يعد ظهورها كان نادرًا.
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