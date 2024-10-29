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ماكرون قبل يدها.. ظهور نادر للأميرة خديجة رفقة والدها محمد السادس (فيديو)

02:14 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للحظة استقبال ملك المغرب محمد السادس للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته للمغرب.

وتركزت الأنظار على الأميرة خديجة وهي الابنة الصغرى للملك محمد السادس التي ظهرت لحظة استقبال ماكرون لدى وصول طائرته.

وأثناء استقبال الأميرة خديجة حرص ماكرون على تقبيل يد الأميرة التي يعد ظهورها كان نادرًا.

الأميرة خديجة ملك المغرب محمد السادس إيمانويل ماكرون
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