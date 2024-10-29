إصابة 4 أشخاص في حادث اصطدام ترام بأحد المحال التجارية بأوسلو (صور)

وكالات

اصطدم ترام بأحد المحال التجارية وسط العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة السائق و3 أشخاص آخرين، بحسب نقلته وكالة رويترز نقلًا عن الشرطة النرويجية.

وذكرت الشرطة أن نحو 20 راكبًا كانوا على متن الترام لحظة الحادث.

https://www.nrk.no/video/b99e8899-79b7-48ee-8d10-c39fd593d49b

ووفق رويترز، أظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلام نرويجية الترام الأزرق وقد اخترق واجهة متجر للأجهزة الإلكترونية في وسط العاصمة.

وقالت الشرطة في بيان: "نعمل على تحديد نطاق الأضرار، لكن هناك دمار كبير في المتجر".