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إصابة 4 أشخاص في حادث اصطدام ترام بأحد المحال التجارية بأوسلو (صور)

02:00 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

إصابة 4 أشخاص في حادث اصطدام ترام بأحد المحال التج

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وكالات

اصطدم ترام بأحد المحال التجارية وسط العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة السائق و3 أشخاص آخرين، بحسب نقلته وكالة رويترز نقلًا عن الشرطة النرويجية.

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وذكرت الشرطة أن نحو 20 راكبًا كانوا على متن الترام لحظة الحادث.

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ووفق رويترز، أظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلام نرويجية الترام الأزرق وقد اخترق واجهة متجر للأجهزة الإلكترونية في وسط العاصمة.

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وقالت الشرطة في بيان: "نعمل على تحديد نطاق الأضرار، لكن هناك دمار كبير في المتجر".

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