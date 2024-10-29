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بعد استشهاد العشرات.. حماس تدين مجزرة الاحتلال بمشروع بيت لاهيا شمالي غزة

01:50 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

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(وكالات)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيان إن المجزرة المروعة في مشروع بيت لاهيا تأتي تأكيدًا على خطط الإبادة والتهجير الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتي تأتي وسط صمت عربي ودولي، بحسب تعبير الحركة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مجزرة على مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، نتج عنها استشهاد أكثر من 60 شخصًا.

حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة مشروع بيت لاهيا
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