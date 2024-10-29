"سأعلمك اللغة".. تركي يعتدي على مصري أمام زوجته وأطفاله بالمترو في إسطنبول (فيديو)

القاهرة- مصراوي

أظهر مقطع فيديو تم تسجيله من داخل عربة مترو في مدينة إسطنبول التركية، اعتداءً عنيفًا تعرض له مصري من قبل رجل تركي، وذلك أمام زوجته وأطفاله.

ووثق مقطع الفيديو كيف وجه الرجل التركي ألفاظ نابية واعتدى جسدي على المصري.

وتدخل شخص تركي آخر محاولًا إنقاذ المصري، إذ كان يصرخ بوجه المعتدي قائلًا "أنا تركي، أنت لا تجيد التركية، لماذا تأتي إلى هنا؟ سأعلمك التركية على طريقتي"، قبل أن يتوجه له بالضرب.

وفي الفيديو ظهر شخص ثالث كان يجلس بالقرب من مكان الاعتداء، إذ تدخل بشكل فوري لحماية المصري من اللكمات التي كان يتعرض لها.

🔴 İstanbul metrosunda Arap turistlere sözlü tacizde bulunan bir kişiye yolcular müdahale etti. pic.twitter.com/ozpwulL1B9 — dokuz8haber (@dokuz8haber) October 27, 2024

وأجبر ركاب عربة المترو الذين شهدوا الحادث، الراكب التركي على النزول من المترو، بعد ملاحظتهم تصرفاته العدائية تجاه المصري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل واسع، الأمر الذي أثار موجة من الغضب، إذ أعرب الكثيرون عن استيائهم من الاعتداء، خاصة أنه وقع أمام عائلة الضحية.

وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات التركية أو السفارة المصرية في أنقرة بشأن هذه الواقعة.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سائح عربي أو أجنبي للاعتداء في تركيا، حيث أصبحت هذه الظاهرة متكررة.

وقد سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن علق على هذه الحوادث بعد مطالبات عديدة بعدم سفر المواطنين إلى تركيا.