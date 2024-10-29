إعلان

وسيلة جديدة لقتل الأطفال.. اليونيسف تحذر من قرار إسرائيل بحظر الأونروا

01:38 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

منظمة اليونيسف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الثلاثاء، إن قرار حظر إسرائيل لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" يمثل طريقة جديدة لـ"قتل الأطفال".

وحذرت المنظمة الأممية، من أنها لن تتمكن من توزيع الإمدادات المنقذة للحياة دون الأونروا.

وكان الكنيست الإسرائيلي، قد أقر قرارًا يقضي بحظر عمل وكالة الأونروا، وهي الخطوة التي حذرت منها الولايات المتحدة معربة عن قلقها العميق.

وسيلة جديدة لقتل الأطفال اليونيسف حظر إسرائيل لعمل الأونروا الكنيست الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"سأعلمك اللغة".. تركي يعتدي على مصري أمام زوجته وأطفاله بالمترو في إسطنبول (فيديو)

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. حبس ثلاثي الزمالك وتحرك من الإدارة
وفاة الفنان الكبير حسن يوسف.. رحيل "الولد الشقي"
بطولة إنتركونتيننتال.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي