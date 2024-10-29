وسيلة جديدة لقتل الأطفال.. اليونيسف تحذر من قرار إسرائيل بحظر الأونروا

(وكالات)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الثلاثاء، إن قرار حظر إسرائيل لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" يمثل طريقة جديدة لـ"قتل الأطفال".

وحذرت المنظمة الأممية، من أنها لن تتمكن من توزيع الإمدادات المنقذة للحياة دون الأونروا.

وكان الكنيست الإسرائيلي، قد أقر قرارًا يقضي بحظر عمل وكالة الأونروا، وهي الخطوة التي حذرت منها الولايات المتحدة معربة عن قلقها العميق.