جماعة الحوثي تتبنى استهداف عسقلان

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) إن مقاتليه استهدفوا بعدد من المسيرات المنطقة الصناعية في عسقلان جنوبي فلسطين المحتلة.

ومن جانبها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الطائرة المسيرة التي سقطت في عسقلان أطلقت من العراق.

ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق -التي تضم فصائل عدة أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء- ضرب عدد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.