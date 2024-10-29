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مهربة من مصر.. تركيا تعلن ضبط تماسيح نيلية بمطار في إسطنبول

01:12 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

مطار صبيحة جوكتشن الدولي

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وكالات

أعلنت السلطات التركية في مطار صبيحة جوكتشن الدولي بمدينة إسطنبول، ضبط بعض من تماسيح النيل خلال محاولة تهريبها إلى تركيا بعد وصولها على متن طائرة قادمة من مصر.

ومن جانبها قالت وزارة الزراعة والغابات التركية في بيان، الإثنين، إن عناصر الجمارك في المطار، رصدوا زواحف مهددة بالانقراض خلال تفتيش حقيبة المدعو "ف. هـ".

وأضاف البيان أن عناصر الجمارك التركية وبالتعاون مع فريق المديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية، صادرت 17 من تماسيح النيل بينهم 5 تماسيح نافقة، إضافة إلى 10 زواحف بينهم 5 زواحف نافقة في الحقيبة.

ونوه على أن المديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية في إسطنبول، وضعت التماسيح الباقية منها على قيد الحياة، تحت حمايتها.

السلطات التركية مطار صبيحة جوكتشن الدولي مدينة إسطنبول تماسيح النيل
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