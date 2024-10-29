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استشهاد 93 فلسطينيًا جراء استهداف الاحتلال لمشروع بيت لاهيا

01:07 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

بيت لاهيا

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(وكالات)

أعلن مدير مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 93 شخصًا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي، أنه يوجد نحو 40 مفقودًا جراء المجازر الإسرائيلي بمشروع بيت لاهيا.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم مشروع بيت لاهيا ضمن العمليات العسكرية المكثفة على شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات بينما لا يزال عدد كبير تحت الأنقاض.

قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت لاهيا المجازر الإسرائيلي بمشروع بيت لاهيا
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