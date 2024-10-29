سول: جزء من القوات الكورية الشمالية المنتشرة في روسيا قد ينتقل إلى الخطوط الأمامية

سول- (أ ش أ)

قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن بعض الجنرالات والقوات الكورية الشمالية التي تم إرسالها إلى روسيا لدعمها في الحرب ضد أوكرانيا، ربما انتقلت إلى الخطوط الأمامية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب "، أن الجيش الروسي يدرس أكثر من 100 مصطلح عسكري باللغة الروسية للجنود الكوريين الشماليين، مشيرة إلى تقارير عن صعوبات واضحة في التواصل بسبب حاجز اللغة.

وأضافت أن الطائرة الروسية - التي كانت تسافر بين موسكو وبيونج يانج في يومي 23 و24 أكتوبر - كانت على الأرجح تقل مسؤولين أمنيين روس رئيسيين ينخرطون في نشر القوات الكورية الشمالية.

وبشأن الزيارة الأخيرة لروسيا - التي قامت بها وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشوي سون-هوي" - قالت الوكالة إنه من المرجح أن تناقش "تشوي" عمليات نشر إضافية ومشاورات متابعة حول التعويضات في مقابل إرسال قوات كوريا الشمالية.

وبخصوص احتمال استفزازات كوريا الشمالية، قالت الوكالة إن كوريا الشمالية قد تطلق صواريخ متوسطة المدى تفوق سرعتها سرعة الصوت أو صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وأضافت أنه مع شراء قطع متقدمة والتعاون التكنولوجي من روسيا، يبدو أن كوريا الشمالية مستعدة لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري بعد فشلها في مايو الماضي ، لافتة إلى أنه تم إرسال نحو 4 آلاف عامل كوري شمالي إلى روسيا هذا العام.