قطر:حل النزاعات المسلحة بالطرق السلمية هو الخيار الأفضل لصون السلم والأمن الدوليين

الدوحة- (أ ش أ)

أكدت دولة قطر أن حل النزاعات المسلحة وتسويتها بالطرق السلمية، هو الخيار الأفضل والأجدى والضامن لصون السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وتخليص العالم من تلك النزاعات التي تنعكس آثارها الكارثية والمدمرة على المجتمعات المحلية، وبالتالي على الدول العربية والدول والمناطق المجاورة.

جاء ذلك في بيان لدولة قطر ألقاه سعد عبد الهادي المري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند "نزع السلاح والأمن الإقليمي"، في نيويورك.

وأكد المري - وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" - أن نزع السلاح يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق الأمن على المستوى الإقليمي، حيث تتعدى التأثيرات الناتجة عن أي نزاع مسلح حدود الدولة أو الدول الأطراف في النزاع، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة أو الإقليم المحدد، سواء عبر انتشار الأسلحة أو المجموعات المقاتلة، مضيفا أن وجود تحالفات إقليمية أو محصورة في مناطق ذات روابط سياسية أو اقتصادية أو تحديات أمنية مشتركة، يمكن أن يكون عاملا إيجابيا يسهم في نزع السلاح، وبالتالي يحقق الأمن والسلام على المستوى الإقليمي.

وأشار إلى أن مفهوم المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، واتفاقيات أو ترتيبات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، يحقق الأمن والسلم على المستوى الإقليمي ويقدم ضمانات إيجابية لنزع السلاح، باعتبارها ترتيبات إقليمية تراعي متطلبات المنطقة، وعليه، فإن المنظمات والتكتلات الإقليمية تعتبران عاملين إيجابيين يمكن أن تسهما في تعزيز السلم والأمن على المستوى الإقليمي.