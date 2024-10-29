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مقتل 12 مصريًا جراء انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

11:44 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

قارب مهاجرين

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وكالات

انقلب قارب يحمل 13 مهاجرًا مصريًا في طريقهم إلى أوروبا قبالة سواحل ليبيا، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنه باستثناء شخص واحد، حسبما أفادت السلطات المحلية وجماعة ليبية اليوم الثلاثاء.

وقالت منظمة "العابرين" التي تقدم مساعدات إنسانية للمهاجرين في ليبيا، على فيسبوك، إن القارب انقلب على بعد 60 كيلومترا شرق مدينة طبرق مساء الاثنين.

وقالت المنظمة إن مهاجرا واحدا نجا، وأضافت أنه تم انتشال الجثث وإحضارها إلى الشاطئ.

كما أكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق وقوع الحادثة.

ليبيا أوروبا مدينة طبرق الهجرة غير الشرعية
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