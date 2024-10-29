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مدير المستشفيات الميدانية بغزة: فقدان الاتصال بعدد من الطواقم الطبية شمال القطاع

11:24 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

المستشفيات الميدانية بغزة

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(وكالات)

قال مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنه تم فقدان الاتصال بعدد من الطواقم الطبية في شمال القطاع.

وأضاف مدير المستشفيات الميدانية، أن مستشفى كمال عدوان بحاجة ماسة إلى طواقم طبية من أجل إسعاف الجرحى.

وكانت وزارة الصحة بقطاع غزة، قد قدمت مناشدات عاجلة للمجتمع الدولي بإرسال طواقم طبية بشكل عاجل إلى شمال القطاع.

وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، وذلك بعد اقتحام المستشفى واعتقال عدد كبير من الطواقم الطبية.

قطاع غزة شمال القطاع المستشفيات الميدانية وزارة الصحة
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