إيران تقرر زيادة ميزانيتها العسكرية إلى 200%

(وكالات)

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، إن طهران ستزيد الميزانية العسكرية بمقدار 200%.

وكانت الخارجية الإيرانية، قد قالت أمس إن طهران تدرس كل الإمكانات المتاحة من أجل الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي تم السبت الماضي.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي، هجومًا صاروخيا على إيران للرد على الهجوم الذي شنته إيران مطلع أكتوبر الجاري.

من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي، تمكن من مهاجمة مصانع إيرانية كبرى خلال الهجوم الأخير.