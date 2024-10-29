إعلان

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: تقويض عمل الأونروا في فلسطين تصعيد خطير في مجرى الحرب

10:56 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الأونروا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت- (أ ش أ)

اعتبرت "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، " أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي المحتلّة، تصعيد خطير في مجرى الحرب المسعورة على الشعب الفلسطيني.

وأدانت اللجنة - في بيان نقلته الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء - العبث الإجرامي بالحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين، والاستهتار المتمادي بالشرعية الدولية والنظام القيمي والمؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة من طرف الكنيست الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن خطوات محاصرة ومحاولة خنق الأونروا ومحاولة قطع تمويلها تكثفت، فالتضييق على أنشطتها في القدس والضفة الغربية ثم استهداف طواقمها ومنشآتها في غزة واتهامها بدعم الإرهاب، وكل هذا سمح لإسرائيل بالتمهيد لهذه الخطوة التي تنكر مرجعية القانون الدولي، وتعتدي على قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان، وترفض استقبال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

هذا المحتوى من

Asha
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تقويض عمل الأونروا في فلسطين الكنيست الإسرائيلي الحرب المسعورة على الشعب الفلسطيني طوفان الأقصى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البرلمان الإسرائيلي يقر قانونين قد يمنعان الأونروا من العمل في غزة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

* الحكم بحبس ثلاثي الزمالك شهرا في الإمارات
اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي.. تغطية خاصة
عاجل| حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار غزيرة في هذا التوقيت