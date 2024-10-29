لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: تقويض عمل الأونروا في فلسطين تصعيد خطير في مجرى الحرب

بيروت- (أ ش أ)

اعتبرت "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، " أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي المحتلّة، تصعيد خطير في مجرى الحرب المسعورة على الشعب الفلسطيني.

وأدانت اللجنة - في بيان نقلته الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء - العبث الإجرامي بالحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين، والاستهتار المتمادي بالشرعية الدولية والنظام القيمي والمؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة من طرف الكنيست الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن خطوات محاصرة ومحاولة خنق الأونروا ومحاولة قطع تمويلها تكثفت، فالتضييق على أنشطتها في القدس والضفة الغربية ثم استهداف طواقمها ومنشآتها في غزة واتهامها بدعم الإرهاب، وكل هذا سمح لإسرائيل بالتمهيد لهذه الخطوة التي تنكر مرجعية القانون الدولي، وتعتدي على قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان، وترفض استقبال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.