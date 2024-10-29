سول تعتزم إرسال وفد لكييف لتبادل المعلومات حول إرسال بيونج يانج قوات خاصة لموسكو

سول- (أ ش أ)

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أن بلاده سترسل وفدا إلى أوكرانيا لتبادل المعلومات حول التقارير التي تفيد بإرسال كوريا الشمالية قوات خاصة إلى روسيا، ومناقشة أفضل السبل للتعاون مع مسئولي الاستخبارات والدفاع الأوكرانيين.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها يون مع أمين عام حلف شمال الأطلسي ناتو، مارك روته، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الثلاثاء/.

وقال يون إن بلاده ستواصل التشاور بشكل وثيق مع حلف شمال الأطلسي، معربا عن أمله في أن يضاعف "الناتو" جهوده لمنع التعاون العسكري غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية.

من جانبه.. قال روته إن إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا، من شأنه أن يشكل تهديدا خطيرا للسلام في المجتمع الدولي.