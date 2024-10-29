سوريا: حظر الاحتلال الإسرائيلي لعمل "الأونروا" في فلسطين انتهاك خطير للقانون الدولي

دمشق- (أ ش أ)

أدانت سوريا، قيام الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحرمان الشعب الفلسطيني من الحصول على المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن هذا الإجراء انتهاك خطير للقانون الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الثلاثاء - " يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه الفاضح لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي، وذلك عبر فرضه قراراً بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي سيحرم أبناء الشعب الفلسطيني من الحصول على المساعدة الإنسانية الضرورية".

وأعربت الوزارة عن إدانتها لهذا الإجراء الذي يهدف إلى تقويض المزيد من الحقوق الفلسطينية، لا سيما حق العودة، وإلى فرض سياسة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع استمرار جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي يرتكبها هذا الاحتلال في كل يوم بحق الفلسطينيين على مرأى العالم أجمع.

وأكدت عدم شرعية مثل هذه القرارات، داعية إلى دعم استمرار عمل وكالة الأونروا وممارستها لدورها الإنساني المهم في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، محذرة من العواقب الكارثية الناجمة عن حجب الإغاثة الإنسانية عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، واستخدامها أداة حرب ضدهم، في انتهاك خطير آخر لحقوقهم ، وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.