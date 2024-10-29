الفلبين تقوم بعمليات إجلاء مع اقتراب عاصفة كونج ري

مانيلا- (د ب أ)

أصدرت السلطات الفلبينية أوامر بإجراء عمليات إجلاء استباقية للسكان في المناطق المعرضة للخطر بصورة كبيرة قبل هطول أمطار غزيرة ناجمة عن عاصفة كونج ري، التي تزايدت قوتها مع اقترابها نحو الساحل الشمالي-الشرقي للبلاد اليوم الثلاثاء.

وتقترب عاصفة كونج ري، التي تعرف محليا باسم ليون، من أن تصبح مصنفة على أنها إعصار، حيث تحمل رياحا تسير بسرعة 110 كيلومترات في الساعة وزوابع بسرعة تصل إلى 135 كيلومترا في الساعة، حسبما قالت هيئة الأرصاد.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث الوطنية أنه صدرت تحذيرات من العاصفة في 21 إقليما، بينهم خمسة أقاليم تضررت مؤخرا بسبب عاصفة ترامي الاستوائية الشديدة، التي أسفرت عن مقتل 125 شخصا ونزوح أكثر من 935 ألف شخص.

وقالت الإدارة إن 28 شخصا مازالوا في عداد المفقودين، في حين أصيب 115 آخرون.

ومن أجل تجنب حدوث مزيد من الدمار بسبب عاصفة كونج ري، أصدرت السلطات أوامرها للسكان في المناطق المتوقع أن تتعرض للضرر باتخاذ إجراءات استباقية والإجلاء قبل هطول الأمطار بغزارة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن عاصفة كونج ري تقع على بعد 645 كيلومترا شرق مدينة توجويجاراو في إقليم كاجايان.

وتتحرك العاصفة في اتجاه غرب-شمال غرب نحو الساحل الشرقي لتايوان، حيث من المتوقع أن تصل البر الرئيسي بعد الظهر أو في المساء بعد غد الخميس.

ومن المتوقع أن تزداد قوة العاصفة" سريعا" ويمكن أن تتحول لإعصار خلال 12 ساعة.