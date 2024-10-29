استشهاد 63 شخصا وإصابة العشرات جراء 30 غارة إسرائيلية شرق لبنان

بيروت (د ب أ)

استشهد 63 شخصا وأصيب العشرات جراء 30 غارة إسرائيلية على قرى ومدينة بعلبك شرق لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الثلاثاء، "أفرغت آلة القتل والدمار الإسرائيلية أمس الاثنين، كل حقدها وتعطشها لدماء المدنيين الأبرياء، من الأطفال والنساء والمسنين، ومن كل الأعمار، فارتكب العدو مجازر في مدينة بعلبك وعلى امتداد قرى القضاء، جنوبا وشرقا وشمالا وغربا، وكانت الحصيلة 63 شهيدَا رووا بدمائهم تراب الوطن، بالاضافة إلى العشرات من الجرحى".

وطبقا للوكالة، توزع عدد القتلى إلى واحد في شمسطار، واثنين في الحلانية، واثنين في بريتال، وخمسة في بلدة طاريا (من ضمنهم ثلاثة أشقاء)، و8 في بلدة بوداي، و12 في بلدة الحفير (جلهم من النساء والأطفال)، و16 في بلدة العلاق، واثنين في يونين، وتسعة في الرام، وستة في مدينة بعلبك واثنين على حدث بعلبك.

وأضافت الوكالة أن "الغارات المعادية ناهزت 30 غارة، واستُهدفت مدينة بعلبك بغارتين، إلى جانب البلدات التالية شمسطار، والحلانية، وسرعين التحتا، وقصرنبا، وتمنين، وبريتال، وطاريا، ويونين، والرام، وبوداي، وحدث بعلبك، والحفير، وحزين، وعين بورضاي، والعلاق، والنبي شيت، وحوش الرافقة".

ووفق الوكالة، "استقبل مستشفى دار الأمل الجامعي ومستشفى بعلبك الحكومي، القسم الأكبر من الجرحى، وتولت غرف الطوارئ استقبال المصابين، وجرى تحويل الحالات المتوسطة والخطيرة إلى غرف العمليات والأقسام المعنية".