استشهاد نحو 55 فلسطينيًا في استهداف إسرائيلي لمبنى سكني ببيت لاهيا

وكالات

استشهد نحو 55 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف للجيش الإسرائيلي، استهدف مبنى سكنيا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحسب تصريحات لمصادر طبية وشهود عيان فلسطينيين، اليوم الثلاثاء.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر محلية فلسطينية قولهم، "لا يزال هناك العشرات تحت الأنقاض"، وطالبت بـالتحرك في ظل انقطاع، وخروج الخدمة الطبية والدفاع المدني عن الخدمة.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها لقطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ أكتوبر 2023 في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على جنوبي إسرائيل.