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جيش الاحتلال: المسيرة التي سقطت في عسقلان أطلقت من العراق

09:46 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

طائرة مسيرة

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وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الطائرة المسيرة التي سقطت في عسقلان أطلقت من العراق.

ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق -التي تضم فصائل عدة أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء- ضرب عدد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.

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