جيش الاحتلال: المسيرة التي سقطت في عسقلان أطلقت من العراق
09:46 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
وكالات
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الطائرة المسيرة التي سقطت في عسقلان أطلقت من العراق.
ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق -التي تضم فصائل عدة أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء- ضرب عدد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.
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